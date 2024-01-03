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محليات

إجتماعات أمنية لميقاتي في السرايا.. ووزير الصحة: نسعى إلى إيجاد التمويل السريع لتأمين الدواء

2024-01-03 | 06:47
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إجتماعات أمنية لميقاتي في السرايا.. ووزير الصحة: نسعى إلى إيجاد التمويل السريع لتأمين الدواء
إجتماعات أمنية لميقاتي في السرايا.. ووزير الصحة: نسعى إلى إيجاد التمويل السريع لتأمين الدواء

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض صباح اليوم في السرايا لمتابعة البحث في مسألة توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية أدوية الامراض السرطانية والمستعصية.

وأعلن الوزير الأبيض في تصريح إثر الاجتماع أنه "تم التأكيد على المضي قدما في الاتفاق الذي تم التوصل إليه نهاية العام الماضي برعاية الرئيس ميقاتي وبالتعاون مع وزير المالية الدكتور يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بحيث يتم تأمين الف مليار ليرة لبنانية شهريا لتغطية أدوية الامراض السرطانية والمستعصية". 
وقال الأبيض: "تم تجديد التأكيد اليوم على إدراج الموضوع بنداً أساسياً على جدول أعمال الجلسة الأولى المقبلة التي سيعقدها مجلس الوزراء، وبذلك يتم توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية الأدوية المطلوبة".
وأكد وزير الصحة العامة أن الموضوع يحتل الأهمية القصوى لدى رئيس الحكومة ووزارة الصحة العامة حيث يبرز تعهد المعنيين جميعا بتأمين الدواء للمرضى وقال: "إننا نقوم بكل ما اوتينا به للحد من تفاقم معاناة أهلنا المرضى، ونسعى إلى إيجاد التمويل السريع لتأمين الدواء وكذلك لإرساء آليات على المدى المتوسط كي لا تتكرر أزمة فقدان الدواء من السوق".
كما أوضح الوزير الابيض أنه بحث مع الرئيس ميقاتي في مبادرات تطرحها جمعيات دولية وأهلية للتعاون في تأمين العلاج في لبنان لعدد من الأطفال الفلسطينيين الجرحى في غزة. وأكد الوزير الابيض التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من عدوان إسرائيلي غير مسبوق يمتد إلى بلدنا لبنان ويدمر ويهدد كذلك مدننا و بلداتنا وقرانا.
وتابع أن البحث سيتواصل لتحديد الدور الصحي والطبي الممكن أن يقوم به لبنان من ضمن قدراته تضامنا مع الاطفال الفلسطينيين.
وكان رئيس الحكومة إجتمع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وعرض معه الوضع الامني وشؤون المؤسسة العسكرية.
ثم اجتمع مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان على رأس وفد من مجلس القيادة.  
كما إجتمع مع المدير العام للامن العام بالانابة  اللواء الياس البيسري.
إجتماعات أمنية لميقاتي في السرايا.. ووزير الصحة: نسعى إلى إيجاد التمويل السريع لتأمين الدواء

محليات

نجيب ميقاتي

فراس الأبيض

السرايا

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