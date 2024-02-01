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محليات

"بحث مع مولوي في شؤون الوزارة" .. سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا الحكومية

2024-02-01 | 07:07
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&quot;بحث مع مولوي في شؤون الوزارة&quot; .. سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا الحكومية
"بحث مع مولوي في شؤون الوزارة" .. سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا الحكومية

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي في السرايا، في حضور محافظ  بيروت القاضي مروان عبود والعقيد خالد يوسف.
وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.

واستقبل رئيس الحكومة  النائب هادي ابو الحسن ورئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر وتم البحث في شؤون انمائية.
واعلن النائب ابو الحسن بعد اللقاء: "زيارتي اليوم الى الرئيس ميقاتي كان لها الطابع الإنمائي وكان مطلب واضح للحكومة لتبادر الى تطبيق القانون رقم 174/2020 الذي أجاز للحكومة البدء بالدراسات لإقامة وإنشاء أوتوستراد ونفق بيروت- البقاع. وكان النقاش في حضور رئيس مجلس الإنماء والاعمار الاستاذ نبيل الجسر، وأبدى الرئيس ميقاتي كل تجاوب من حيث إطلاق الخطوة العملية الأولى للبدء بالدراسة، وكلف رئيس مجلس الإنماء والاعمار بإجراء التحضيرات اللازمة لهذا الأمر، وستكون هناك خطوات عملية تلي هذا التوجه، للمباشرة في تنفيذ هذه الدراسة".
أضاف: "هذا المشروع الحيوي الانمائي بابعاده الاستراتيجية والانمائية من انماء متوازن، لا بد أن يبصر النور، ولا بد أن نبدأ بالخطوة الأولى التي تبدأ بالدراسة  وهذا ما وعد به دولة الرئيس مشكورا، وهذه بشرى للبنانيين بأننا بدأنا نخطو تجاه طريق الحل".
تابع: "المسألة الثانية تناولت واقع العاصفة التي ضربت لبنان مع تداعياتها وتأثيرها على الانهيارات وعلى الاضرار التي حصلت في الطرقات. وكان تأكيد أيضاً على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لتعزيز الهيئة العليا للإغاثة وتعزيز موازنة وزارة الأشغال التي هي غير كافية وهذا تأكيد على الموقف الذي اعلناه في جلسة الموازنة الاخيرة".
وأعلن: "كانت في نهاية الجلسة مناسبة لاستعراض الأوضاع العامة في البلاد وتحديدا المخاطر من جراء العدوان الإسرائيلي في الجنوب وأهمية تحصين الداخلي عسى أن تحمل المرحلة المقبلة انفراجات، وعسى أن يحصل وقف  اطلاق النار في غزة، وهذه فرصة مهمة لكي يحصل وقف  اطلاق النار في الجنوب اللبناني، فلا بد أن تنطلق العملية السياسية وبدايتها تكون بانتخاب رئيس للجمهورية وانتظام العملية الدستورية لاحقا".
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب محمد سليمان وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة وشؤون منطقة عكار.
واستقبل الرئيس ميقاتي المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ربى الجردات.
 
"بحث مع مولوي في شؤون الوزارة" .. سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا الحكومية

محليات

نجيب ميقاتي

السرايا الحكومية

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