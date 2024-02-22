مجدل زون تودع الشهيدتين خديجة سلمان والطفلة أمل الدّر

وشارك في التشييع عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس الذي اكد أننا "سنكون على اتمِّ الاستعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي باتجاه لبنان والجنوب".

وشارك في التشييع النائبان علي خريس وأشرف بيضون، ممثل مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله الشيخ ربيع قبيسي، ممثلون عن قيادة حر كة أمل وحز ب الله ولفيف من العلماء ورجال الدين وفعاليات سياسية ودينية وبلدية واختيارية واجتماعية وأهالي البلدة والقرى المجاورة.

وقد اكد النائب علي خريس في كلمة له أننا "سنكون على اتمِّ الاستعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي باتجاه لبنان والجنوب"، مضيفاً: "أننا تعوّدنا أن نقدّم الشهـيد تلو الشهـيد على مساحة هذا الوطن".

وأضاف: " نقول بفم محمد سعد وخليل جرادي والشيخ راغب حرب وكل الشهـداء، من هنا من مجدل زون الصامدة والمجاهدة سنكون على أتم الإستعداد لمواجهة أي عدوان اسرائيلي تجاه لبنان والجنوب والأراضي المقدسة، وهنيئاً للشهـداء وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام الصدر ورفيقيه".