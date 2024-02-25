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محليات

بالأسماء... تعيينات جديدة داخل الحزب الاشتراكي

2024-02-25 | 13:24
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بالأسماء... تعيينات جديدة داخل الحزب الاشتراكي
بالأسماء... تعيينات جديدة داخل الحزب الاشتراكي

أصدر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط قراراً بتعيين ربيع العتر وكيلاً لداخلية الحزب في منطقة الشمال، وحسن سويد وكيلاً لداخلية الحزب في منطقة البقاع الأوسط.

ربيع العتر محامٍ بالاستئناف, انتسب إلى الحزب عام 1999, رقي إلى عضو عامل عام 2000, وعُيّن أمين سر وكالة الداخلية لمنطقة الشمال عام 2002.

كما وعيّن ممثل مفوضية شؤون الطلبة والشباب والرياضة في الشمال عام 2002, أمين السر في فرع دير عمار عام 2005, أميناً لشؤون الثقافة في معتمدية طرابلس عام 2006, نائب مفوّض الثقافة في الحزب عام 2016, وعُيّن عضواً في جهاز مفوضية العدل والتشريع عام 2017.

حسن سويد من مواليد بر الياس 1982, حائز على إجازة في الأدب الانكليزي، الجامعة اللبنانية, وأستاذ مدرّس في التعليم الثانوي

بالأسماء... تعيينات جديدة داخل الحزب الاشتراكي

محليات

التقدمي الإشتراكي

تيمور جنبلاط

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