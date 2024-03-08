مهدي عقيل لـ#هنا_بيروت: أميركا ليست جدية في محاولاتها وقف الحرب وبايدن سيخسر في الإنتخابات

كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": لقد حمى فلاديمير بوتين الإعتدال في منطقتنا عندما ساعد سوريا في الحرب ضد الإرهاب وأعاد روسيا إلى الخارطة الدولية بعدما حولها يلتسين الى دولة هامشية وها هو يعيد شيئاً من التوازن للعبة الدولية".



