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محليات

سليم الصايغ: كيف للبنان ان يدفع فاتورة الآثار الجانبية لحرب يقررها الآخرون عنا؟

2024-03-13 | 10:08
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سليم الصايغ: كيف للبنان ان يدفع فاتورة الآثار الجانبية لحرب يقررها الآخرون عنا؟
سليم الصايغ: كيف للبنان ان يدفع فاتورة الآثار الجانبية لحرب يقررها الآخرون عنا؟

علّق عضو كتلة "الكتائب النيابية" النائب الدكتور سليم الصايغ على سقوط "صاروخ ومسيّرة" في منطقة حراجل الكسروانية. وقال عبر منصة "اكس": "حراجل تجنبت كارثة إنسانية بفضل العناية الالهية وتقوى أبنائها.

انها حرب بين "حزب الله" و"اسرائيل" لم يقرر اهلنا في كسروان العاصية الدخول فيها ولا ناقة لهم فيها ولا جمل".

وتساءل: "كيف للبنان ان يدفع فاتورة الآثار الجانبية لحرب يقررها الآخرون عنا؟ هل هناك اليوم جبهة جديدة جوية او ارضية في جرود الجبل؟ نشهد اليوم بعد ربط الممانعة ساحات غزة بالجنوب والجولان وباب المندب ردا إسرائيليا بتوسعة الحرب الى البقاع وجبل لبنان؟ من يحمي لبنان؟ الردع؟ توازن القوى؟ المقاومة الإسلامية في لبنان؟"

واعتبر أن "سقوط الصاروخ يسقط منطق اللادولة ويكشف ان لا امن ولا حماية ولا خلاص الا بالعودة للدولة و الالتزام بالشرعية الدولية لا سيما اتفاقية الهدنة (١٩٤٩) و القرار_١٧٠١ بما فيه القرارين ١٥٥٩ و١٦٨٠".

سليم الصايغ: كيف للبنان ان يدفع فاتورة الآثار الجانبية لحرب يقررها الآخرون عنا؟

محليات

الكتائب اللبنانية

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