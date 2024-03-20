التقدمي نوه بـ "وثيقة المناطق الثلاث": ترمز إلى تلاقٍ وطني سوري متمسك بوحدة الشعب

أكدت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان أن "الحزب إذ يجدّد موقفه الثابت في دعم الشعب السوري في تطلعاته إلى الحياة الحرة الكريمة وفي نضاله بوجه نظام الاستبداد والقمع، فإنه ينوّه بـ"وثيقة المناطق الثلاث" التي صدرت عن ريف حلب الشمالي، ودرعا البلد، والقريّا السويداء، بما ترمز إليه من تلاقٍ وطني سوري عابر للمناطق والطوائف، ومتمسك بوحدة الشعب السوري، ووحدة سوريا، وبوحدة المطالب التي يناضل لأجلها الشعب السوري منذ عام ٢٠١١ بوجه الظلم والقتل والاعتقال والتعسف".