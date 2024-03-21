بالفيديو - غارتان معاديتان على عيتا الشعب

وزارة الخارجية في كيان الاحتلال : الوفد المفاوض في قطر أخذ صلاحيات أوسع بشأن صفقة تبادل المحتجزين و لن يتم وقف إطلاق النار بشكل شامل أو الانسحاب حتى "القضاء" على حماس