ضربة الهبارية.. شهداء وإصابات وتعليق من حزب الله
استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء مركز الطوارئ والإغاثة الاسلامية في بلدة الهبارية جنوب لبنان بغارة بالصواريخ، ما اسفر عن وقوع 7 شهداء حتى الساعة وعدد من الجرحى، وقد سارعت فرق الانقاذ الى المكان وعملت على رفع الانقاض والبحث عن مفقودين.
ودان حزب الله في بيان: "بكل شدة العدوان الآثم والجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية في الجنوب والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين اللبنانيين".
وأضاف البيان: "إننا نتقدم من عوائل الشهداء الأعزاء بأحر آيات العزاء والمواساة ونسأل المولى سبحانه وتعالى ان يمن عليهم بالصبر وعظيم الأجر والثواب وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل و نؤكد بشكل قاطع وحتمي ان هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب".