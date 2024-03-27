ضربة الهبارية.. شهداء وإصابات وتعليق من حزب الله

ودان حزب الله في بيان: "بكل شدة العدوان الآثم والجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية الطبية ‏الإسلامية في بلدة الهبارية في الجنوب والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين اللبنانيين".

وأضاف البيان: "إننا نتقدم من عوائل الشهداء الأعزاء بأحر آيات العزاء والمواساة ونسأل المولى سبحانه وتعالى ان يمن عليهم بالصبر وعظيم الأجر والثواب وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل و نؤكد بشكل قاطع وحتمي ان هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب".