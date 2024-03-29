بالصور - حزب الله ينعى 3 شهداء

" - بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد جواد شحيمي "أبو حسين" مواليد عام 1964 من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مصطفى أحمد مكي "ملاك" مواليد عام 1983 من بلدة تبنين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إبراهيم أنيس الزين "عبد الجليل" مواليد عام 1982 من بلدة شحور في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".