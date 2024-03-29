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محليات

بالصور - حزب الله ينعى 3 شهداء

2024-03-29 | 05:35
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بالصور - حزب الله ينعى 3 شهداء
بالصور - حزب الله ينعى 3 شهداء

صدر عن حزب الله البيانات التالية:

" - بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد جواد شحيمي "أبو حسين" مواليد عام 1964 من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مصطفى أحمد مكي "ملاك" مواليد عام 1983 من بلدة تبنين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إبراهيم أنيس الزين "عبد الجليل" مواليد عام 1982 من بلدة شحور في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس". 
 
 
بالصور - حزب الله ينعى 3 شهداء

محليات

حزب الله

جنوب لبنان

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متطوعو الدفاع المدني علقوا العمل في جميع مراكز الشمال.. ما السبب؟

تداعى متطوعو الدفاع المدني الاقليمي في الشمال الى عقد لقاء "لرفع الصوت والحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المالية". وأصدروا بيانا قالوا فيه: "بعد تثبيتنا في ملاك المدرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٣، وبعد الوعود المتكررة في كل شهر بأننا سنتقاضى أجورنا عن ثمانية اشهر، وبعد الطلب منا بالالتزام بالدوام، تركنا أعمالنا وضماننا في المؤسسات التي كان معظمنا يعمل فيها. لدينا عوائل وأطفال بحاجة لتغطية طبية ومدرسية وأدنى حقوق العيش الكريم".

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