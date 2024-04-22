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محليات

ميقاتي التقى رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية وبحث في أزمة النازحين السوريين مع وفد من "اللقاء الديمقراطي"

2024-04-22 | 06:32
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ميقاتي التقى رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية وبحث في أزمة النازحين السوريين مع وفد من &quot;اللقاء الديمقراطي&quot;
ميقاتي التقى رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية وبحث في أزمة النازحين السوريين مع وفد من "اللقاء الديمقراطي"

إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في السرايا اليوم ، وجرى عرض لنتائج الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الى فرنسا واجتماعه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.


كما استقبل ميقاتي سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم في حضور مستشاري رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
وقالت السفيرة ماكولم بعد اللقاء:" سررت بلقاء دولة الرئيس ميقاتي اليوم حيث تطرقنا الى الزيارة التي قام بها إلى فرنسا، والى أهمية عودة الاستقرار الى جنوب لبنان وضرورة انتخاب  رئيس للجمهورية في القريب العاجل."
 واجتمع ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي أعلن بعد اللقاء:" وضعت الرئيس ميقاتي في اخر التطورات في ما خص الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الزراعي في جنوب لبنان في شكل خاص، واستمعت الى توجيهات دولته في هذا الخصوص، كما وضعته في أجواء المشاريع التي هي بالشراكة مع الهيئات المانحة والمنظمات الدولية وكذلك وضعته في الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة للمباشرة بمسح الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي بمجرد وقف العمليات الحربية العدائية الإسرائيلية.
كما استقبل ميقاتي وفداً من كتلة اللقاء الديمقراطي ضم النواب : اكرم شهيب هادي ابو الحسن وفيصل الصايغ وتم البحث في عدد من قضايا ، ابرزها أزمة النازحين السوريين.
وافاد النواب  ان اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي بصدد إعداد ورقة محددة تتضمن إقتراحات عملية بالتشاور مع الحكومة ومختلف القوى السياسية، كما تم الطلب بالتأكيد على قرار مجلس الوزراء بزيادة ساعات التغذية الكهربائية للقرى المحيطة بمطمر الناعمة ، كما جرى البحث في ضرورة تجديد إلاتفاقية بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية لتأهيل الطرقات العامة ، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمة لإصلاح أضرار الطرقات التي خلفتها العاصفة .
وأستقبل رئيس الحكومة النائب بلال الحشيمي والنائب السابق رولا الطبش وجرى عرض للأوضاع العامة لا سيما التربوية.
كما التقى نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية هارفي سميث،  في حضور السفير  البريطاني هاميش كويل الذي يقوم بجولة في المنطقة، وجرى البحث في الوضع في جنوب لبنان وضرورة العمل على خفض التوتر ووقف اطلاق النار.
ميقاتي التقى رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية وبحث في أزمة النازحين السوريين مع وفد من "اللقاء الديمقراطي"

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