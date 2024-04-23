السفير المصري من عين التينة: اللقاء كان إيجابياً وخطوة جديدة ومهمة ممكن أن نبني عليها

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفراء اللجنة الخماسية وضم الوفد : السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ، سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري ، السفير المصري علاء موسى وسفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائمة باعمال سفارة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان آماندا بيلز ، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية لاسيما إستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية ونتائج اللقاءات التي اجراها سفراء اللجنة مع الكتل النيابية والقوى السياسية.

وبعد اللقاء الذي استمراء ساعة وعشر دقائق تحدث السفير المصري: في الحقيقة اليوم كان إجتماعاً مطولاً وتفصيلياً مع دولة الرئيس وكما تعلمون جميعا نحن من خلال الفترة الماضية كان لدينا جولة على كافة الكتل السياسية إستمعنا منهم الى آرائهم وتقديماتهم ، وايضاً كان لديهم العديد من الاستفسارات والإيضاحات التي أيضاً تساعد في ان تكون الصورة مكتملة وتجعلنا نذهب الى الامام ، وهذا هو الهدف من لقائنا اليوم مع دولة الرئيس وقمنا بإطلاعه على نتائج جولتنا وطرحنا عليه عدد من الإستفسارات وإستشرناه في بعض الامور التي تحتاج إيضاحات ، وفي الحقيقة دولته كما العادة هو فعلاً لديه إجابات لهذه الامور وهذه الإجابات أتصور انه سوف تساعدنا كثيراً في الفترة القادمة عندما نتواصل مرة أخرى مع الكتل السياسية التي كان لديها هذه الاستفسارات ، لكن اللقاء بشكل عام كان إيجابياً وخطوة جديدة ومهمة ممكن أن نبني عليها من أجل مزيد من الخطوات إبتداءاً بإنتخاب الرئيس في أقرب وقت ممكن .

سئل قمتم باجتماعات الاسبوع الماضي وقلتم لا تودون ان تتركوا حركتكم هكذا مفتوحة دون شيء فما هو الشيء الملموس وما هي الخطوة التالية وهل تنتنظرون زيارة الموفد الفرنسي او الاميركي؟.

في الحقيقة الخطوة التالية هي انه هذه الردود والامور التي إستوضحناها من دولة الرئيس سوف يتم نقلها الى الكتل السياسية المختلفة ، وتقديرنا ان هذه الردود ستساعد في فتح كوة في الجدار وتساعدنا في أن نذهب أبعد .

سئل الرئيس بري يدعو الى حوار برئاسته وبقية الكتل تقول ليس لديها مانع ولكن لديها مانع على شكل الحوار هل تطرقتم الى هذا الموضوع ؟

أجاب: نحن في الحقيقة هناك عناوين رئيسية اعذروني لن أدخل في تفاصيلها كي تنجح هذه التجربة يجب أن نحافظ على بعض الأمور التي طالما لم نتفق عليها لكن العناوين الرئيسية التي سأقولها لكم ان الحوار او النقاشات تفضي الى شيء توافقي وهذا شيء في غاية الاهمية ، انه في جلسة نيابية يدعو لها دولة الرئيس بري وبنصاب كامل وهذا شيء في غاية الاهمية والامر الثالث ان الرئيس بري تحدث اليوم عن أهمية وضع اطار زمني لهذه الانتخابات ونرجو انه في الفترة القادمة تجعلنا نصل الى هذا النطاق الزمني الذي سيكون قريب .

السؤال الاخير: من كلامك واضح ان الكتل النيابية وحضرتكم تلعبون دورا بين المعارضة والفريق الاخر وهذا كأنكم تلعبون دور الوسيط بين فريق وفريق اخر؟

أجاب: عنوان الخماسية هو التسهيل وبالتالي هذا المسهل يتحرك بين الاطراف لعل وعسى يقرب وجهات النظر وأيضاً يساعد على الرد في الكثير من الاستفسارات ان كان لهذا الطرف او لذاك الطرف ، هذا هو الهدف من الخماسية وكله يسير بشكل تنظيمي .

رئيس المجلس إستقبل ايضاً وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية حيث جرى بحث للاوضاع العامة وشؤوناً متصلة ببرامج عمل وزارة الإشغال لاسيما اوضاع الطرقات العامة والاوتوسترادات الدولية ومشروع استئناف العمل بأوتوستراد الشبريحا وصولا الى مدينة صور .

الوزير حمية قال بعد اللقاء : اولاً اليوم تشرفنا بلقاء دولة الرئيس بري ووضعته بصورة الاعمال في كل المديريات العامة ووزارة الاشغال العامة والنقل ومجالس إدارة المرافىء البحرية بصورة عامة وموضوع الإيرادات وموضوع المشاريع المستقبلية والحالية وتطرقنا الى موضوع أساسي وهو موضوع اوتوستراد الجنوب الذي هو متوقف الاعمال فيه منذ العام ٢٠١٢ وخصوصا الجزء الذي كان ممولا من قبل الدولة اللبنانية عبر مجلس الانماء والاعمار الذي هو من الشبريحا الى البرج الشمالي ومسافته بالكيلومترات طبعا هذه توفر كثيرا على أهالي الجنوب والاوتستراد وبطبيعة الحال بعد العام ٢٠١٩ بفعل تدني سعر العملة اللبنانية وتم إنفاق من الدولة اللبنانية عبر مجلس الانماء والاعمار ١١ مليون دولار تقريبا والباقي حوالي ٧ مليون دولار وبالتالي بتوجيهات من الرئيس بري سوف يتم تحويل مبلغ حوالي ٧ مليون دولار من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل الى مجلس الانماء والاعمار حتى يتسنى لمجلس الانماء والاعمار تعبيد وشق هذا الطريق من الشبريحا الى البرج الشمالي وهكذا نكون نحن على الاقل هذا الاوتستراد يبقى جزء من شبريحا الى برج رحال هو جزء وهكذا يكون اوتوستراد الجنوب تستطيع ان تصل الى صور بمسافة واحدة من بيروت .

واضاف حمية : الامر الثاني بالنسبة لمحافظة الجنوب والنبطية إضافة الى كل محافظات لبنان وضعته بصورة آلية العمل بوزارة الاشغال العامة والنقل في كل لبنان وهي اولوية صيانة الاوتسترادات بكل اقضية لبنان وكل المحافظات وضعته بالآلية التفصيلية لكيفية مقاربة الأمور بالوزارة من حيث الكشف على كل الطرقات الرئيسية والطرقات التي تربط البلدات بعضها ببعض ، وبالنسبة له كانت هذه الالية ممتازة في ظل وبعد إنقطاع الدولة اللبنانية ٦ الى ٧ سنوات ولم تقم بصيانة أي طريق .

وختم حمية: الأمر الثالث بالنسبة للطرقات التي تعرضت للقصف من قبل العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان هذا الموضوع أيضاً من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل جزء بملايين الدولارات من الموازنة وسنبدأ بالكشف على الطرقات التي تعرضت للقصف وكل الطرقات التي تعرضت لإنهيار في بنيتها التحتية في مناطق الإعتداءات الإسرائيلية سوف نقوم بالكشف عليها عندما تتسنى الظروف الامنية والتمويل جاهز وسنبدا مباشرة بعملية ترميم تلك الطرقات وشكراً .

بري تابع ايضا الاوضاع الامنية خلال إستقباله المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري .

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس النائب السابق سمير الجسر حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا انمائية.



