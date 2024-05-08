الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"أخبار عارية عن الصحة"... المحامية إيلينا الحلو تنفي تعرضها للتحرش

2024-05-08 | 16:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;أخبار عارية عن الصحة&quot;... المحامية إيلينا الحلو تنفي تعرضها للتحرش
"أخبار عارية عن الصحة"... المحامية إيلينا الحلو تنفي تعرضها للتحرش

نفت المحامية إيلينا الحلو على حسابها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الأخبار التي انتشرت حول تعرضها للتحرش من قبل قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني.

وفي التفاصيل ومع إنتشار الأخبار المتعلقة بالاغتصاب والتحرش، إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبر مفاده بأن الزعني تحرّش بالمحامية الحلو في مكتبه إلا أنها صدّته وهربت منه، وسرعان ما نفت المحامية الخبر جملةً وتفصيلاً.

من جهته، نفى نقيب المحامين في الشمال سامي الحسن الخبر جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه عار من الصحة ويمسّ بسمعة الأشخاص، طالباً عدم نشر أي خبر يتعلق بالمحامين والقضاة من دون التأكد من صدقيته.
"أخبار عارية عن الصحة"... المحامية إيلينا الحلو تنفي تعرضها للتحرش

محليات

إيلينا الحلو

تحرش

نفي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حزب الله يعلن إستهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو في المطلة وشلومي
وصول رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من نواب اللقاء وقيادة الحزب الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري

اقرأ ايضا في محليات

لجنة الاعلام والاتصالات تناقش القيود على حرية التعبير للموظفين اللبنانيين في بعض وسائل الإعلام الغربية
Play
03:53
Play

لجنة الاعلام والاتصالات تناقش القيود على حرية التعبير للموظفين اللبنانيين في بعض وسائل الإعلام الغربية

لجنة الاعلام والاتصالات تناقش القيود على حرية التعبير للموظفين اللبنانيين في بعض وسائل الإعلام الغربية

03:53

لجنة الاعلام والاتصالات تناقش القيود على حرية التعبير للموظفين اللبنانيين في بعض وسائل الإعلام الغربية

لجنة الاعلام والاتصالات تناقش القيود على حرية التعبير للموظفين اللبنانيين في بعض وسائل الإعلام الغربية

أمن الدولة: عمليات دهم مكاتب البورصة والمراهنات غير الشرعية مستمرة!
03:38

أمن الدولة: عمليات دهم مكاتب البورصة والمراهنات غير الشرعية مستمرة!

في سياق متّصل بالحملة التي تقوم بها المديريّة العامّة لأمن الدولة لمكافحة ظاهرة مكاتب البورصة والمراهنات غير الشرعيّة، قامت المديريّة في زحلة بعمليّات دهم لسبعة مكاتب بورصة ومراهنات غير شرعيّة، وصادرت محتوياتها من الإلكترونيّات ووثائق ورقيّة، وختمتها بالشمع الأحمر، وتمّ توقيف أصحابها والتحقيق معهم بعد أخذ إشارة القضاء. كذلك دهمت دوريّة من أمن الدولة مكتباً للبورصة والمراهنات في البقاع الغربيّ، وقامت بمصادرة محتوياته، وختمته بالشمع الأحمر.

03:38

أمن الدولة: عمليات دهم مكاتب البورصة والمراهنات غير الشرعية مستمرة!

في سياق متّصل بالحملة التي تقوم بها المديريّة العامّة لأمن الدولة لمكافحة ظاهرة مكاتب البورصة والمراهنات غير الشرعيّة، قامت المديريّة في زحلة بعمليّات دهم لسبعة مكاتب بورصة ومراهنات غير شرعيّة، وصادرت محتوياتها من الإلكترونيّات ووثائق ورقيّة، وختمتها بالشمع الأحمر، وتمّ توقيف أصحابها والتحقيق معهم بعد أخذ إشارة القضاء. كذلك دهمت دوريّة من أمن الدولة مكتباً للبورصة والمراهنات في البقاع الغربيّ، وقامت بمصادرة محتوياته، وختمته بالشمع الأحمر.

لهذا السبب.. تم ايقافهما في صور!
02:05

لهذا السبب.. تم ايقافهما في صور!

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بأن "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها في المناطق اللبنانية كافّة، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بافتعال مشاكل في منطقة "الحوش" - صور، والتّهجّم على المواطنين وأصحاب المحال التجاريّة في المحلّة. على أثر ذلك، باشرت القطعات المُختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويَّتَيهما، وهما: م. ك. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)، م. ن. (مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني)".

02:05

لهذا السبب.. تم ايقافهما في صور!

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بأن "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها في المناطق اللبنانية كافّة، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بافتعال مشاكل في منطقة "الحوش" - صور، والتّهجّم على المواطنين وأصحاب المحال التجاريّة في المحلّة. على أثر ذلك، باشرت القطعات المُختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويَّتَيهما، وهما: م. ك. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)، م. ن. (مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني)".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024