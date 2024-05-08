"أخبار عارية عن الصحة"... المحامية إيلينا الحلو تنفي تعرضها للتحرش
نفت المحامية إيلينا الحلو على حسابها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الأخبار التي انتشرت حول تعرضها للتحرش من قبل قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني.
وفي التفاصيل ومع إنتشار الأخبار المتعلقة بالاغتصاب والتحرش، إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبر مفاده بأن الزعني تحرّش بالمحامية الحلو في مكتبه إلا أنها صدّته وهربت منه، وسرعان ما نفت المحامية الخبر جملةً وتفصيلاً.
من جهته، نفى نقيب المحامين في الشمال سامي الحسن الخبر جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه عار من الصحة ويمسّ بسمعة الأشخاص، طالباً عدم نشر أي خبر يتعلق بالمحامين والقضاة من دون التأكد من صدقيته.