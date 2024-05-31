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الحزب ينعي الشهيد المجاهد عباس حيدر بوصي من مدينة بنت جبيل
2024-05-31 | 14:08
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الحزب ينعي الشهيد المجاهد عباس حيدر بوصي من مدينة بنت جبيل
صدر عن الحزب: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس حيدر بوصي "أبو الفضل" مواليد عام 1990 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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