الحزب ينعي الشهيد المجاهد عباس حيدر بوصي من مدينة بنت جبيل

صدر عن الحزب: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس حيدر بوصي "أبو الفضل" مواليد عام 1990 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".