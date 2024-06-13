الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

القاضية غادة عون: التاريخ لا يرحم يا معالي الوزير... الا تتوق الى ان ينصفك الناس يوما ما

2024-06-13 | 15:43
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
القاضية غادة عون: التاريخ لا يرحم يا معالي الوزير... الا تتوق الى ان ينصفك الناس يوما ما
القاضية غادة عون: التاريخ لا يرحم يا معالي الوزير... الا تتوق الى ان ينصفك الناس يوما ما

كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون ​عبر حسابها على منصّة "إكس" فقالت: "تنص المادة الأولى من قانون تنظيم وزارة العدل على أنّ هذه الوزارة التي يترأّسها وزير العدل تسهر على حسن تطبيق القوانين وإرساء العدل."

وتابعت عون: "سؤال موجه الى وزير العدل: ألا يلزمك هذا النص عند قيام مدعي عام تمييزي بخرق القوانين صراحة وتعطيل مرسوم التشكيلات عن طريق تعطيل عمل مدعي عام استئنافي في أكبر محافظة في لبنان. ألا يلزمك بالتدخل إرساء للعدل."

واضاف: "إن القول بوجود خلاف بيني وبين مدعي عام التمييز هو عارٍ عن الصحّة تماما، لكن وعلى فرض وجود مثل هذا الخلاف. أيسمح لك ذلك بالسكوت عن تجاوز هذا الأخير لصلاحياته واستعمال هذه الصلاحيات لتعطيل مرفق العدالة في جبل لبنان."

وتابعت عون: "أشار أحد الإعلاميين وهذا صحيح أنّه وغداة إرسال كتب الى #المصارف من قبل النائب العام في جبل لبنان لمعرفة المستفيد من الـ١١١ مليون دولار المذكورة في "الفاريس" وهو المبلغ المحول من مصرف لبنان الى مستفيد مجهول، سارع مدعي عام التمييز الى التعميم على الضابطة العدلية بعدم مخابرتي وأيّده بذلك رئيس الحكومة. المكتوب يقرأ من عنوانه. التاريخ لا يرحم يا معالي الوزير. ألا تتوق إلى أن ينصفك الناس يوماً ما ويشهدوا لك بأنّك لم تفرط بالموجب الملقى على عاتقك في السهر على حسن تطبيق القوانين. آمل أن لا تفوّت هذه الفرصة إزاء هول الممارسات التسلطية. مع كل الاحترام".

 
 
القاضية غادة عون: التاريخ لا يرحم يا معالي الوزير... الا تتوق الى ان ينصفك الناس يوما ما

محليات

غادة عون

وزير العدل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفد من حزب الكتائب في عين التينة.. ومراسل الجديد ينقل التفاصيل
بالصّورة - تعيينات في التيّار الوطني الحر

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024