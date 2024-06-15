الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

الأساقفة الموارنة: نثمن الجهود لتحييد لبنان عن النزاعات الإقليمية لكننا نرفض رغبة بعض المراجع الدولية في إبقاء النازحين على أرضه

2024-06-15 | 04:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الأساقفة الموارنة: نثمن الجهود لتحييد لبنان عن النزاعات الإقليمية لكننا نرفض رغبة بعض المراجع الدولية في إبقاء النازحين على أرضه
الأساقفة الموارنة: نثمن الجهود لتحييد لبنان عن النزاعات الإقليمية لكننا نرفض رغبة بعض المراجع الدولية في إبقاء النازحين على أرضه

اعتبر الاساقفة الموارنة في بيانهم الختامي للـ "سينودس" أن لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية ودعوا النواب إلى القيام الفوري بواجبهم الدستوري والوطني وانتخاب رئيس، إذ "بدونه لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة، ولا فصل للسلطات، ولا خروج من الشلل السياسي والاقتصادي والمالي."

التأم سينودس أساقفة الكنيسة المارونية في دورته العادية من 5 إلى 15 حزيران 2024 في الكرسي البطريركي في بكركي بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.
وفي بيان صادر عن السينودس لفت الآباء الى ان "لبنان يتعرض اليوم لأزمة خطيرة تهدّد كيانه وهويته وتضعه في مأزق وجودي مصيري بالغ الخطورة والفرادة في تاريخه الحديث. ولكن لا خوف عليه لأنه حقيقة حيّة في التاريخ وله دور ورسالة ولأن جميع اللبنانيين يعترفون أنه وطن حرّ ومستقل ونهائي لجميع أبنائه، ولأن العالم يعترف له أنه مهد حضارة عريقة وبلد التعددية وأمة حوار وعيش مشترك. "إنه أكثر من وطن، إنه رسالة حرية وتعددية للشرق كما للغرب". ومن واجب المواطنين الولاء لهذا الوطن النهائي."

واضاف البيان ان "من المشاكل الأساسية التي يعاني منها لبنان، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي والمالي والاجتماعي، النزوح السوري اليه الذي يقوى يومًا بعد يوم بشكل مخيف. والحرب على الجنوب اللبناني التي جاءت لتزيد من مأساة الجنوبيين خاصة، واللبنانيين عامة، الاقتصادية والتجارية والزراعية والمالية والتربوية، ما أدى إلى تهجير أهله وتعطيل دورة حياتهم الطبيعية."

وثمّن الآباء جهود الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحييد لبنان عن النزاعات الإقليمية. ولكنهم يرفضون رغبة بعض المراجع الدولية في إبقاء النازحين على أرض لبنان من دون الاهتمام لما يجرّه ذلك على لبنان من أخطار مصيرية.

وتابع البيان: "في النظر الى الواقع السياسي المأزوم اليوم، يعتبر الآباء أن لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية. لذا يدعون السادة النواب إلى القيام الفوري بواجبهم الدستوري والوطني وانتخاب رئيس، إذ بدونه لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة، ولا فصل للسلطات، ولا خروج من الشلل السياسي والاقتصادي والمالي.

أمام هذا الواقع الخطير، ونظرًا إلى دور بكركي الوطني الجامع والحريص على لبنان الوطن الرسالة والنموذج، يرى الآباء أنه بات من الضروري أن تقف كنيستنا بشجاعة وجرأة وتواضع أمام التاريخ وأمام الضمير وأمام الله لتقود عملية وطنية لتنقية حقيقية للذاكرة التي تقتضي مراجعة ذاتية نقدية ترقى إلى فحص ضمير وتوبة ومحاسبة وغفران للوصول إلى حوار صادق وصريح وإلى مصالحة باتت ملحّة اليوم."

و"لهذه الغاية يعلن الآباء عن تأليف لجنة أسقفية تضمّ حكماء تعمل على التواصل مع جميع الأطراف اللبنانيين، دينيين وسياسيين، وتهيئة الأجواء لإطلاق المسيرة الوطنية لتنقية الذاكرة".

الأساقفة الموارنة: نثمن الجهود لتحييد لبنان عن النزاعات الإقليمية لكننا نرفض رغبة بعض المراجع الدولية في إبقاء النازحين على أرضه

محليات

سينودس

بكركي

الراعي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"حزب الله" يعلن عن قتلى وجرحى إسرائيليين في هجوم بموقع ‏حدب يارون
مراسل الجديد: معلومات اولية عن سقوط شهيد وجريح جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دراجة نارية في بنت جبيل

اقرأ ايضا في محليات

تعرف مع الخبير قوي على ابرز أنواع حرامية "الموتسيكلات" والموديلات المعرضة للسرقة
Play
08:20
Play

تعرف مع الخبير قوي على ابرز أنواع حرامية "الموتسيكلات" والموديلات المعرضة للسرقة

هذا الفيديو منشور فقط على منصة المحتوى الخاص التابعة لقناة الجديد.. وفيه ما لا تشاهدونه على شاشة التلفزيون

08:20

تعرف مع الخبير قوي على ابرز أنواع حرامية "الموتسيكلات" والموديلات المعرضة للسرقة

هذا الفيديو منشور فقط على منصة المحتوى الخاص التابعة لقناة الجديد.. وفيه ما لا تشاهدونه على شاشة التلفزيون

"القوات" تهاجم باسيل: الفريق المعطِّل يحاول جرّ الجميع إلى ملعبه
07:51

"القوات" تهاجم باسيل: الفريق المعطِّل يحاول جرّ الجميع إلى ملعبه

إعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان أن "النائب جبران باسيل حاول ويحاول إعلامه تسخيف التحذير من العرف الذي يسعى الثنائي الحزبي الشيعي إلى تكريسه، وقد اعتبر ان المسألة غير مهمة وتندرج في إطار الشكليات ويمكن الاتفاق بأنها ليست سابقة".

07:51

"القوات" تهاجم باسيل: الفريق المعطِّل يحاول جرّ الجميع إلى ملعبه

إعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان أن "النائب جبران باسيل حاول ويحاول إعلامه تسخيف التحذير من العرف الذي يسعى الثنائي الحزبي الشيعي إلى تكريسه، وقد اعتبر ان المسألة غير مهمة وتندرج في إطار الشكليات ويمكن الاتفاق بأنها ليست سابقة".

حاول سرقة خاتم بطريقة احتيالية .. وقوى الأمن تعمّم صورته بعد توقيفه
07:14

حاول سرقة خاتم بطريقة احتيالية .. وقوى الأمن تعمّم صورته بعد توقيفه

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان وبناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف ج. ر. (من مواليد عام 1981، لبناني)، لمحاولته سرقة خاتم من محلٍّ للمجوهرات في أنطلياس، بطريقة احتياليّة، والاشتباه بقيامه بسرقات أخرى من أماكن مختلفة، بالطريقة ذاتها.

07:14

حاول سرقة خاتم بطريقة احتيالية .. وقوى الأمن تعمّم صورته بعد توقيفه

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان وبناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف ج. ر. (من مواليد عام 1981، لبناني)، لمحاولته سرقة خاتم من محلٍّ للمجوهرات في أنطلياس، بطريقة احتياليّة، والاشتباه بقيامه بسرقات أخرى من أماكن مختلفة، بالطريقة ذاتها.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024