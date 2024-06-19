حزب الله ينعي الشهيد حسن المجتبى يوسف أحمد من بلدة رشاف وسكان بلدة عيتيت الجنوبية

أظهرت دراسة أعدها "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" العام الماضي، ونُشرت نتائجها أمس، أن 20% من حالات الزواج في لبنان تشمل قاصرين وقاصرات دون سن 18 عاماً، غالبيتهم من الإناث بنسبة 87%. وتُعتبر هذه الأرقام صادمة مقارنة بإحصاءات اليونيسيف لعام 2016 التي أشارت إلى أن 6% فقط من الفتيات اللبنانيات تزوجن قبل بلوغهن سن الـ18.

