عبد الله قدم اقتراحي قانونين.. ماذا في تفاصيلهما؟

قدم عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله اليوم اقتراحي قانونين الى المجلس النيابي، الاول يرمي الى تعديل المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم102 الصادر في 16/9/ 1983 (قانون الدفاع الوطني) والمادة 88 من القانون رقم 17 تاريخ 6 أيلول 1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي). ويقضي بتمديد سن تسريح الضباط..



والاقتراح الثاني يرمي الى تعديل الفقرة 1 من المادة68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين).. ويقضي برفع سن التقاعد للموظفين.