بري استقبل الأمين العام الجديد للاتحاد البرلماني العربي.. إليكم التفاصيل

ومن المقرر ان يتولى الدكتور أحمد علوي باعبود، وهو من سلطنة عمان، منصبه الجديد أميناً عاماً للاتحاد البرلماني العربي في الأول من تموز/يوليو 2024.

وحضر اللقاء مع الرئيس بري الأمين العام السابق للاتحاد البرلماني العربي الأستاذ فايز الشوابكة وأمين عام مجلس النواب الأستاذ عدنان ضاهر ومدير العلاقات البرلمانية في الأمانة العامة للاتحاد الأستاذ سمير نيحاوي.

وكان المؤتمر السادس والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي الذي انقعد في الجزائر في 26 -27 أيار/مايو الماضي، اصدر قرارا بالاجماع بتعيين الأمين العام الجديد الدكتور باعبود، لما يتمتع به من سيرة مهنية طويلة في العمل البرلماني، حيث تولى منصب الأمين العام المساعد للجان والمعلومات بمجلس الشورى العماني ما بين عامي 1997 و2020. وهو أيضا حاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام (دستوري ونظم سياسية)، وعلى شهادة الماجستير في القانون والحياة السياسية والدستورية من جامعات المملكة المغربية.

وللامين العام الجديد للاتحاد البرلماني العربي سجل حافل بالمهمات والمشاركات الرسمية ممثلا سلطنة عمان في مؤتمرات ومنتديات خارجية، خصوصا في المجالين القانوني والبرلماني، الى جانب عديد من الزيارات البرلمانية عربيا ودوليا.