الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

بري استقبل الأمين العام الجديد للاتحاد البرلماني العربي.. إليكم التفاصيل

2024-06-28 | 04:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بري استقبل الأمين العام الجديد للاتحاد البرلماني العربي.. إليكم التفاصيل
بري استقبل الأمين العام الجديد للاتحاد البرلماني العربي.. إليكم التفاصيل

استقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأمين العام الجديد للاتحاد البرلماني العربي الدكتور أحمد علوي باعبود في زيارة بروتوكولية قبل مباشرة مهامه أميناً عامًا للإتحاد.

 ومن المقرر ان يتولى الدكتور أحمد علوي باعبود، وهو من سلطنة عمان، منصبه الجديد أميناً عاماً للاتحاد البرلماني العربي في الأول من تموز/يوليو 2024.

 وحضر  اللقاء مع الرئيس بري الأمين العام السابق للاتحاد البرلماني العربي الأستاذ فايز الشوابكة وأمين عام مجلس النواب الأستاذ عدنان ضاهر ومدير العلاقات البرلمانية في الأمانة العامة للاتحاد الأستاذ سمير نيحاوي.

 وكان المؤتمر السادس والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي الذي انقعد في الجزائر في 26 -27   أيار/مايو الماضي، اصدر قرارا بالاجماع بتعيين الأمين العام الجديد الدكتور باعبود، لما يتمتع به من سيرة مهنية طويلة في العمل البرلماني، حيث تولى منصب الأمين العام المساعد للجان والمعلومات بمجلس الشورى العماني ما بين عامي 1997 و2020. وهو أيضا حاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام (دستوري ونظم سياسية)، وعلى شهادة الماجستير في القانون والحياة السياسية والدستورية من جامعات المملكة المغربية.

 وللامين العام الجديد للاتحاد البرلماني العربي سجل حافل بالمهمات والمشاركات الرسمية ممثلا سلطنة عمان في مؤتمرات ومنتديات خارجية، خصوصا في المجالين القانوني والبرلماني، الى جانب عديد من الزيارات البرلمانية عربيا ودوليا.

بري استقبل الأمين العام الجديد للاتحاد البرلماني العربي.. إليكم التفاصيل

محليات

نبيه بري

عين التينة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسلة الجديد: إستهداف موقع العدو الصهيوني في بركة ريشا
وجدي العريضي: اللعبة مفتوحة على كافة الاحتمالات والعين على زيارة نتنياهو للكونغرس

اقرأ ايضا في محليات

هدوء حذر والحزب يعلن تنفيذ عملية.. مراسلة الجديد ترصد التطورات الميدانية جنوباً
Play
07:40
Play

هدوء حذر والحزب يعلن تنفيذ عملية.. مراسلة الجديد ترصد التطورات الميدانية جنوباً

هدوء حذر والحزب يعلن تنفيذ عملية.. مراسلة الجديد ترصد التطورات الميدانية جنوباً

07:40

هدوء حذر والحزب يعلن تنفيذ عملية.. مراسلة الجديد ترصد التطورات الميدانية جنوباً

هدوء حذر والحزب يعلن تنفيذ عملية.. مراسلة الجديد ترصد التطورات الميدانية جنوباً

السفير القطري في زيارة الى النائب فريد البستاني
07:01

السفير القطري في زيارة الى النائب فريد البستاني

استقبل النائب فريد البستاني في مكتبه اليوم سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية حيث جرى البحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

07:01

السفير القطري في زيارة الى النائب فريد البستاني

استقبل النائب فريد البستاني في مكتبه اليوم سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية حيث جرى البحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024