ميقاتي خلال لقاء صحي في اتحاد بلديات صور: ملتزمون بالقرار 1701 وعلى اسرائيل ان توقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان

وبعد الوقوف دقيقة صمت حداداً على ارواح الشهداء ، قال ميقاتي: "زرت مراكز الإمتحانات الرسمية في صور وهناك حضور شبه كامل للطلاب والغياب لا يُذكر وهذه خطوة كبيرة".

وأضاف: "كان هناك إصرار كبير من وزارة التربية لإجراء الإمتحانات الرسمية وهدفنا هو الحفاظ على الشهادة اللبنانية".

كما لفت ميقاتي إلى أنّ "للقطاع الصحي أهمية كبرى"، مؤكداً أن "وزارة الصحة ستواكب كافة المطالب التي سمعناها اليوم في الجنوب".

واضاف: "حينما أبلغت رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم أمس بأنني سأزور صور قال لي إنت بين أهلك وأحبائك، وأنا فعلاً بين أهلي وأحبائي، وأقول أيضاً إن الجنوب سيبتسم مُجدداً".

وردا على سؤال قال ميقاتي :نحن دائما دعاة سلم وخيارنا خيار السلام وتطبيق القرار 1701، وعلى اسرائيل ان توقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان وتوقف الحرب في غزة وان يطبق الجميع القرار الدولي رقم2735.

واضاف:لا ننتظر هذه الزيارة للتضامن مع الجنوب واهله، فنحن متضامنون معهم بالكامل ونتابع اوضاعهم دائما. نحن الى جانب اهلنا.المقاومة تقوم بواجبها، والحكومة اللبنانية تقوم بواجبها وهدفنا ان نحمي البلد بكل ما للكلمة من معنى.