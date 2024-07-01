"مشوار رايحين مشوار".. مراسلة الجديد تواكب إطلاق الحملة السياحية لهذا العام

أصدر قاضي التحقيق في بعبدا القاضي زياد دغيدي مذكرة توقيف وجاهيه بحق فادي خيرو صاحب " اللبنانيه العربيه للتسليف " بجرم إحتيال . وهذا التوقيف الثاني بحق خيرو بعد قرار قاضي التحقيق الأول في الشمال بتوقيف صاحب إعلان " بخمس دقائق " مطلع الشهر الحالي بالجرم نفسه ومخالفة قانون النقد والتسليف بهدف الإستيلاء على عقارات المواطنين في مختلف المناطق اللبنانيه .
صدر عن الحزب البيان الآتي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة البياضة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 01-07-2024، مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة غرانوت هجليل بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة"