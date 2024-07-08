اللواء ابراهيم اطلع على انشطة المعهد الفني الانطوني من الابوين عازار وبو عبود

وأكد الأب عازار على دور المعهد في خدمة الإنسان وتطلعاته لبناء وطن قائم على أسس الحوار والتلاقي والتضامن من خلال الأعمال الفنية والثقافية المشتركة.

من جهته، عبّر اللواء إبراهيم عن سروره بزيارة المعهد الفني الأنطوني، وتجواله في محترف الأيقونات، والتعرف الى الفنانين والعاملين في أقسامه المختلفة، والاطلاع على الأنشطة المتنوعة للمعهد التي تصب جميعها في خدمة الإنسان والوطن.