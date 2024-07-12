حزب الله ينعي الشهيد علي حسن نحلة من بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان

مصادر الجديد: المقاربة التي طرحها المرتضى تنطلق من حاجة الجيش والقوى الأمنية إلى عدد أكبر من الضباط بالرتب الدنيا يزيد بكثير عن 118 تلميذ ضابط الناجحين