الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

الشيخ بهاء الحريري أشاد بدور المملكة العربية السعودية: صانت لبنان

2024-07-14 | 10:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الشيخ بهاء الحريري أشاد بدور المملكة العربية السعودية: صانت لبنان
الشيخ بهاء الحريري أشاد بدور المملكة العربية السعودية: صانت لبنان

أشاد الشيخ بهاء رفيق الحريري بدور المملكة العربية السعودية التي صانت لبنان ووقفت الى جانبه وقدمت له دعمها في المجالات كافة، بحيث كان لها الفضل الكبير في انهاء الحرب اللبنانية، من خلال رعايتها لاتفاق الطائف واحتضانها لجميع المسؤولين اللبنانيين، كما كان لها دورا أساسيا على الصعيدين المالي والاقتصادي، عبر الودائع التي وضعتها في مصرف لبنان، وجلب الاستثمارات الهامة للبلد.

وقال الحريري:" نحن مدينون للمملكة العربية السعودية الى يوم الدين، ولن ننسى افضالها على لبنان وشعبه."
 
كلام الحريري جاء خلال استقباله اليوم الاحد المزيد من الوفود والشخصيات والفاعليات من منطقة البقاع التي زارته في فندق "بارك اوتيل" شتورا، حيث اكدت وقوفها الى جانبه لاستكمال مشروع والده الشهيد رفيق الحريري، شارحة معاناة المنطقة على المستويات الصحية والزراعية والتربوية، نتيجة الإهمال التي تعانيه المنطقة بسبب غياب الدولة عن تحمل مسؤولياتها، مطالبة  بمشاريع تنموية واجتماعية واقتصادية.
 
فرد الحريري بالقول:" انا على يقين من حجم التعب الذي يعاني منه الشعب اللبناني بكافة طوائفه، واعلم ان الجميع يريد الحل والخلاص، لذلك اتعهد امامكم انني سأبذل كل ما في وسعي لإعادة المسار الى الطريق الصحيح، وسنضع كل خبراتنا العالية في مختلف المجالات تحت تصرفكم، واعود لأؤكد ان مشروعي السياسي سيوازيه مشروع انمائي اقتصادي، من خلال تحقيق مشاريع مستدامة تؤمن فرص عمل للشباب بالدرجة الأولى."
 
وجدد الحريري التأكيد على المحافظة على اتفاق الطائف الذي هو أساس الاستقرار في لبنان، كما المجتمع الدولي والدول الكبرى اكدت أهمية ذلك.
 
وإذ عاد ليجدد قوله بان الطائفة السنية تواجه ظلما كبيرا متعمدا ومقصودا، أشار الى ان هذا الامر لم يعد مقبولا، خصوصا ان الطائفة السنية هي مكون أساسي في معادلة البلد، معتبرا ان مشروعه الداعم للسنة سيكون بالتوازي مع مشروعه الوطني.

وعاد للتأكيد بانه في صدد فتح مكاتب له على كافة الأراضي اللبنانية، مشيرا الى ان "صوت بيروت انترناشيونال" سيكون لها دورا بارزا من خلال عملها بشكل كبير في وقت قريب.
الشيخ بهاء الحريري أشاد بدور المملكة العربية السعودية: صانت لبنان

محليات

بهاء الحريري

تيار المستقبل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - إطلاق نار في خيمة عاشورائية بالضاحية الجنوبية.. هذا ما حدث بالأمس!
السيد نصرالله: واجبنا القتال لنصرة الشعب الفلسطيني.. وسنخرج جميعاً منتصرين

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024