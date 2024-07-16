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محليات

بلينكن يدعو لحل دبلوماسي بهدف تجنب التصعيد في لبنان

2024-07-16 | 04:38
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بلينكن يدعو لحل دبلوماسي بهدف تجنب التصعيد في لبنان
بلينكن يدعو لحل دبلوماسي بهدف تجنب التصعيد في لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن أكد لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي الالتزام بأمن إسرائيل".

وشددت على ان ": بلينكن أكد ضرورة التوصل إلى اتفاق يؤمن إطلاق سراح الاسرى ويخفف معاناة الشعب الفلسطيني"، مشيرة الى ان ": بلينكن بحث مع هنغبي وديرمر خطوات حل القضايا المتبقية في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار".

واكدت وزارة الخارجية الاميركي ان "الوزير بلينكن ناقش أهمية تجنب التصعيد على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية والتوصل لحل دبلوماسي".
بلينكن يدعو لحل دبلوماسي بهدف تجنب التصعيد في لبنان

محليات

الخارجية الأميركية

بلينكن

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Aljadeed
وضاح الصادق لـ الجديد: تلقيت نصائح بأن أنتبه ولكن لا أملك إمكانيات لإتخاذ إجراءات أمنية مشددة وأنا أكرر دائماً أنني مع مقاومة "إسرائيل" إذا إعتدت لكنني ضدّ فتح الحرب
وضاح الصادق لـ الجديد: من يستمع الى المقطع الأخير المجتزأ بهدوء يفهم بأن المقصود هو دخول الجيش اللبناني الى الجنوب وليس "إسرائيل" وهذا ما سيمنع الأخيرة من القيام بإعتداءات

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