بلينكن يدعو لحل دبلوماسي بهدف تجنب التصعيد في لبنان

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال المجلس العاشورائي في بلدة السكسكية، "انّ العدوّ الإسرائيلي الذي يتهددنا ويتوعدنا بحرب واسعة في لبنان هو أعجز من أنّ يشنّها لأنّ جيشه قد أُنهِك، وما يفعله في غزة لا يستطيع أن يفعله في لبنان لأننا سنردّ له الصاع بألف صاع وهو يعرف ذلك".