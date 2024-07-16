زياد اسود لميشال عون: أمسك جبران من زناره "لأن الطلعة مش بالايد"

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً كفرتبنيت واستشهاد مدَنِيَين، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية مستعمرة كريات شمونة ‌‏(قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏ "

