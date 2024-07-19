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محليات

الجمهورية: الموفد الروسي يبدأ زيارته الرسمية اليوم من السراي وبعدها عين التينة

2024-07-19 | 02:23
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الجمهورية: الموفد الروسي يبدأ زيارته الرسمية اليوم من السراي وبعدها عين التينة
الجمهورية: الموفد الروسي يبدأ زيارته الرسمية اليوم من السراي وبعدها عين التينة

أفادت صحيفة "الجمهورية" بأنه وصل الى بيروت امس المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف في أول زيارة رسمية للبنان يرافقه عدد من الديبلوماسيين والمستشارين.

وقالت مراجع معنية للصحيفة، انّ "الموفد الروسي سيبدأ زيارته الرسمية اليوم من السراي الحكومي حيث يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على ان يلتقي بعده رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولم يعلن حتى ساعة متاخرة من ليل أمس عن بقية لقاءاته التي يعتقد أنها ستشمل عدداً من المسؤولين المدنيين والعسكريين".

وقالت مصادر ديبلوماسية لـ"الجمهورية" انّ سافرونكوف ينقل رسالة خاصة من وزير الخارجية سيرغي لافروف الموجود في نيويورك، مُدشّناً رئاسة بلاده لمجلس الأمن الدولي في دورته الحالية، وهو كان قد عقد اجتماعا طويلا امس مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب تركّز البحث خلاله على مختلف التطورات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط نتيجة العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان ومجريات العمليات العسكرية بعد فشل المساعي الدولية وعجز مجلس الأمن عن تطبيق قراراته لوقف النار في قطاع غزة، وآخرها القرار الذي أعدّته واشنطن وصدر عنه في 10 حزيران الماضي حيث وافق عليه 14 عضوا من أعضاء المجلس وامتنع المندوب الروسي بمفرده يومها عن التصويت.
 
 
 
 
الجمهورية: الموفد الروسي يبدأ زيارته الرسمية اليوم من السراي وبعدها عين التينة

محليات

صحيفة الجمهورية

روسيا

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