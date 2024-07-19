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رئيس هيئة أوجيرو عماد كريدية: لم يتم الإبلاغ عن أي عوارض محلية حتى الآن جراء الخلل التقني العالمي
2024-07-19 | 04:40
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رئيس هيئة أوجيرو عماد كريدية: لم يتم الإبلاغ عن أي عوارض محلية حتى الآن جراء الخلل التقني العالمي
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رئيس هيئة أوجيرو عماد كريدية: لم يتم الإبلاغ عن أي عوارض محلية حتى الآن جراء الخلل التقني العالمي
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مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية لـ #الجديد: الشبكة الوطنية لم تتأثر جراء الخلل العالمي ولا أعطال بأوجيرو وألفا وتاتش حتى الآن
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