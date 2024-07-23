ماذا في اسرار الصحف؟

النهار

تعاني محكمة شحيم من عدم وجود أي عنصر امني فيها منذ اكثر من خمس سنوات ما يعرض القضاة للخطر عند اصدار الاحكام علما ان مراسلات عدة حصلت في هذا الاطار عبر وزارة العدل وكان الجواب المتكرر ان لا عديد لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لتوفير الحراسة الدائمة لتلك المحكمة

علم ان زوجة مسؤول امني كبير عملت في الايام الاخيرة على نقل امتعة شخصية كثيرة من مكان الاقامة الحالي الى المنزل العائلي تحسباً لعدم التجديد او التمديد للمسؤول في موقعه

اتصلت سفارة غربية بعدد من مديري شركات للاستفسار عن حقيقة معلومات واخبار تطال شقيق وزير حالي

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الجمهورية

إستنتجت جهات دبلوماسية من حركة موفد دولة كبرى في المنطقة أنها تسعى لمنع تفرّد دولة عظمى بترتيب حل سلمي للمنطقة بعد وقف حرب غزة.

كل من التقى سفراء مجموعة دول مهتمة بلبنان خرج بخلاصة أن الدفع الخارجي لإنتخاب رئيس وصل إلى الحائط المسدود.

سأل مرجع روحي في مجالسه ألم يكن من الأفضل للبنان لو نأى بنفسه عن حرب نأت كل الدول العربية بنفسها عنها؟

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اللواء

يقول عائدون من دولة كبرى أن لا معطيات ملموسة عن حصول حلحلة في الملف الرئاسي اللبناني في الأشهر المتبقية من العام الحالي!

أدخلت مصارف عاملة في حساباتها مسارات قريبة تتعلق بتحقيقات دولية جارية بملف اختلاسات أموال أو تهريبها إلى الخارج..

لم تتحسن ساعات التغذية بالتيار الكهربائي في بيروت والمناطق رغم تفريغ البواخر المحملة بالفيول، وتجديد إتفاقية النفط مع العراق!

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البناء

لاحظ عدد من كبار الإعلاميين والمحللين السياسيين في واشنطن من خلال تعليقاتهم على زيارة بنيامين نتنياهو تغييراً في وجهة خطابه خلال الزيارة بحيث بدأ التركيز خلال لقائه مع أهالي الأسرى في غزة على التبشير بقرب التوصّل إلى اتفاق مع حركة حماس بدلاً من طلب المزيد من الدعم لخوض الحرب بانتظار النصر المطلق.

بدأت استطلاعات الرأي الانتخابية في أميركا تظهر تقدّماً للمرشحة الديمقراطية كمالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب ويُعيد المحللون السبب إلى أن كل تعبئة الحزب الجمهوري وحملة ترامب وخطاباته تركّزت على عدم الأهلية العقلية للرئيس جو بايدن وعندما تنحّى بايدن فقدت الحملة حيويّتها.

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الأنباء

استحقاق مرتقب بعد أشهر يرخي بثقله على بعض الخيارات ويحدد مسار بعض المواقف.