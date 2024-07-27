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محليات

ماذا في أسرار الصحف؟

2024-07-27 | 01:05
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ماذا في أسرار الصحف؟
ماذا في أسرار الصحف؟

الجمهورية

يجري البحث في دوائر ضيقة برفع سن التقاعد لموظفي القطاع العام حرصا على الحد الادنى مما تبقى من توازن.

لاحظن أوساط سياسية أن "بينغ بونغ" الرئاسية تجري بين المعارضة والموالاة، وسألت لماذا لا تنتزع كتل الوسط المبادرة بإعداد لائحة والنزول فيها الى البرلمان؟

وصفت مصادر دبلوماسية زيارة مسؤول إقليمي الى عاصمة كبرى بأنها الأكثر فشلاُ في تاريخ مثيلاتها على رغم المبالغة في التصفيق.

 

اللواء

جزم مصدر في لجنة تصحيح الرواتب أن السلة المقترحة لا يمكن لأي حكومة أو جهة رسمية تحمُّلها في الظروف الراهنة..

لفت اهتمام الأوساط الوزارية حرص زميل لهم بعدم تفويت أية فرصة لتقديم أوراق اعتماد كمرشح لتأليف حكومة في العهد المقبل..

تنتظر المنطقة متغيرات جيوسياسية، من شأن استمرار الحرب أن تسرعها، حسب خبراء، لكنها حاصلة، بمعزل عن مسار ما بعد الحرب.

 

الأنباء

مواقف خارجية معنية بلبنان تحمل في طيّاتها أبعاداً واضحة متعلقة باستحقاق قريب.

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