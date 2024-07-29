الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

توضيح من وزير التربية بشأن نتائج الإمتحانات الرسمية

2024-07-29 | 03:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
توضيح من وزير التربية بشأن نتائج الإمتحانات الرسمية
توضيح من وزير التربية بشأن نتائج الإمتحانات الرسمية

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي التوضيح الآتي:

"بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لعام 2024، تؤكد وزارة التربية والتعليم العالي التزامها أحكام المرسوم الرقم 5697 تاريخ 15/06/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة) لاسيما المادة العاشرة منه، حيث لم يتم اعتماد علامات استلحاق لفروع الاجتماع والاقتصاد والعلوم العامة وعلوم الحياة، وذلك لعدم الحاجة لاتخاذ هذا الإجراء، حيث استفاد المرشحون من التوصيف المعتمد للامتحانات الرسمية لهذا العام بوجود مواد وأسئلة اختيارية. أما فرع الآداب والإنسانيات، فقد تم اعتماد علامات استلحاق لتحقيق التوازن في نسبة النجاح النسبي مع باقي الفروع".
من جهة أخرى، أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ عماد الأشقر التعميم الرقم ٥٢ المتعلق بطلب إعادة  النظر في علامات المرشحين للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام ٢٠٢٤ وجاء في التعميم:
 -يُطلب إلى جميع المرشحين لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2024 ، الراغبين بالتقدم بطلب لإعادة النظر بعلامات امتحاناتهم الرسمية التي سبق لهم التقدم بها هذا العام، التزام الآتي:
- تقديم الطلب خلال 5 أيام من تاريخ صدور هذا التعميم.
- استخدام الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم الطلب المنوه عنه، الموجود على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي حصراً. 
- تعبئة المعلومات المطلوبة كافة لاسيما (رقم الترشيح ورقم الهاتف والمواد المطلوب مراجعة علاماتها) والتأكد من صحتها، قبل إرسالها.
- انتظار رد الجهة المعنية عبر الهاتف الخاص بصاحب العلاقة خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
لتقديم  طلب إعادة النظر بالعلامات، الضغط على الرابط الآتي : https://bit.ly.

توضيح من وزير التربية بشأن نتائج الإمتحانات الرسمية

محليات

شهادة الثانوية العامة

عباس الحلبي

وزارة التربية

علامات الإستلحاق

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفد من قيادة الجيش زار ميشال عون وسلّمه بطاقة معايدة
تيمور جنبلاط: الدماء في مجدل شمس وصمة إدانة إضافية يحمل وزرها الإحتلال

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024