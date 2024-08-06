حزب الله ينعي الشهيد أدهم خنجر حسين ناصر

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أدهم خنجر حسين ناصر "مهدي" مواليد عام 1997 من بلدة اركي في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".