إعادة إنتخاب زكريا العربي رئيساً لنقابة أصحاب الأفران في صيدا والجنوب
عقد الأعضاء المنتخبون لمجلس نقابة أصحاب الأفران في صيدا والجنوب اجتماعهم الأول برئاسة أكبر الأعضاء سناً، حيث جرى توزيع المناصب فيما بينهم على الشكل التالي:
- زكريا محمد العربي القدسي: رئيساً.
- مصطفى أحمد المصري: نائباً للرئيس.
- محمد أحمد حجازي: أميناً للسر.
- محمود صالح خليل: نائباً لأمين السر.
- محمد يوسف العربي القدسي: أميناً للصندوق.
- حسن عبد الحسن جمول: أميناً للدعاية الإعلام.
وكل من "حسن مصطفى النداف، عادل إبراهيم خليل، اسعد علي يونس، علي أمين قميحة، عبد الله أحمد حجازي، ومحمود علي وطفا": مستشارين.