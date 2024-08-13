إعادة إنتخاب زكريا العربي رئيساً لنقابة أصحاب الأفران في صيدا والجنوب

على ارتفاع اكثر من 20 متراً عند صخرة الروشة، سقطت فتاة سورية تبلغ 17 عاماً، وبحسب معلومات "الجديد" الفتاة كانت تهدد بالانتحار، لكن قدمها انزلقت وسقطت بالفعل، لكن عناصر الدفاع المدني تدخلوا على الفور، وعملوا على إنقاذها بعدما سقطت بالمياه ونجت.. دون ان تتعرض لإصابات.