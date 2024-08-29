عقيل: حماس أخطأت والحزب لا يخشى الحرب

أضاف عقيل في إطلالة له عبر برنامج الحدث أن "حزب الله لا يكترث كثيراً إلى الأصوات الحاقدة والناقدة فمركز القرار لديه لا يتوقف عند مجموعة ثائرة"، مشيراً إلى أن "حرب أكتوبر سمحت للطرفين بمعرفة مدى قوة كل طرف وإسرائيل لا تريد الحرب على الجبهة الشمالية".

ولفت إلى أن "نتنياهو شخص نرجسي يعتبر نفسه شخصية تاريخية" مضيفاً: "الولايات المتحدة الاميركية حريصة في الآونة الأخيرة على إنجاح المفاوضات ووجود إسرائيل قد زال نوعاً ما".

كما اعتبر أن "حركة حماس أخطأت بعدم التنسيق إذ كان عليها استشارة حزب الله أو إيران في معركتها لا يمكن أن تقوم بمعركة كهذه وأن تفاجىء المقاومة".

وقال عقيل إن "حزب الله لا يريد الحرب لكنه لا يخشاها، فلماذا لم يخاطر نتنياهو بضرب الضاحية الجنوبية وفي حال أقدم على هذه الخطوة هل يتوقف الحزب عند الخطوط التي رسمها عند 7 أكتوبر؟ لا أعتقد ذلك فالاسرائيلي مردوع ونحن أمام مشهدية لم نشهدها قبل".