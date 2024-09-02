اليونيفيل: الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي

قالت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل ان "استهدفت صباح هذا اليوم سيارة يقودها موظف في شركة تنظيف على طريق صور-الناقورة، والشركة متعاقدة مع اليونيفيل، حيث قُتل الموظف المتعاقد وشخص آخر في السيارة، علمنا أنه كان في زيارة من الخارج".

