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محليات

اليونيفيل: الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي

2024-09-02 | 09:33
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اليونيفيل: الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي
اليونيفيل: الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي

قالت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل ان "استهدفت صباح هذا اليوم سيارة يقودها موظف في شركة تنظيف على طريق صور-الناقورة، والشركة متعاقدة مع اليونيفيل، حيث قُتل الموظف المتعاقد وشخص آخر في السيارة، علمنا أنه كان في زيارة من الخارج".

وأضافت: "تعرب اليونيفيل عن أسفها لإصابة ومقتل العديد من الأشخاص منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر، إن الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تتوقف".

وختمت آرديل: "مجدداً، اننا نحث جميع الأطراف على وضع أسلحتهم جانباً، فالحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للمضي قدماً".
 
 
اليونيفيل: الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي

محليات

قوات اليونيفيل

يونيفيل

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