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محليات

روّج المواد المخدّرة في بعبدا والمتن.. ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقفه بالجرم المشهود

2024-09-06 | 07:44
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روّج المواد المخدّرة في بعبدا والمتن.. ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقفه بالجرم المشهود
روّج المواد المخدّرة في بعبدا والمتن.. ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقفه بالجرم المشهود

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي حول قيام شخص بترويج المواد المخدّرة في مناطق المتن، وبعبدا.

على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت عناصر هذا المكتب الى تحديد هويته، ويدعى:

م. ح. (مواليد عام 1993، لبناني)
بتاريخ 2-9-2024 وفي محلة فرن الشباك، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي من توقيفه بالجرم المشهود اثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة نوع "نيسان ميكرا". وبتفتشيه والمركبة الآلية عثرت على كمية من مواد الكوكايين، الماريجوانا وحشيشة الكيف، ومبلغ مالي.

تم حجز السّيّارة عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، بناءً على إشارة القضاء".
روّج المواد المخدّرة في بعبدا والمتن.. ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقفه بالجرم المشهود

محليات

قوى الامن

قوى الامن الداخلي

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