القائد الثاني "المستهدف" بعد عقيل.. تعرف من هو؟

وبحسب نبذة نشرترها المقاومة الإسلامية – حزب الله:

يُعد وهبي من أبرز القادة الميدانيين في صفوف المقاومة، وُلِد الفقيد في بلدة عدلون جنوب لبنان في 1 تشرين الثاني 1964

والتحق بصفوف المقاومة منذ تأسيسها، وشارك في العديد من العمليات العسكرية خلال الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، حيث تعرض للأسر من قبل العدو في عام 1984. عُرف بأنه أحد القادة الرئيسيين في كمين انصارية النوعي عام 1997.

كما تولى وهبي عدة مسؤوليات قيادية، حيث شغل منصب المسؤول عن وحدة التدريب المركزي حتى عام 2007، ثم تولى مسؤولية التدريب في قوة الرضوان حتى عام 2012. من 2012 إلى 2014، قاد وحدة التدريب المركزي ولعب دورًا حاسمًا في تطوير القدرات البشرية للمقاومة.

منذ بداية عام 2024، كان قائدًا لقوة الرضوان، حيث واجه الهجمات التكفيرية على حدود لبنان الشرقية وفي عدة محافظات سورية.

وقاد العمليات العسكرية لقوة الرضوان في معركة طوفان الأقصى، وعاد لتولي مسؤولية وحدة التدريب المركزي بعد استشهاد القائد الحاج وسام الطويل.