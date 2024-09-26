حزب الله: هاجمنا قاعدة شمشون بسرب من المسيرات الانقضاضية وأصبنا الأهداف بدقة

حزب الله: شنينا هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت ‏مستهدفين أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصبنا الأهداف بدقة