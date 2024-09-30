بالفيدو - شهداء وجرحى في مجزرة ارتكبها العدو ليلا في بلدة حاروف جنوب لبنان

وافاد مراسل الجديد ان الغارة استهدفت منزل كاتب بلدية حاروف جعفر حرب بغارة جوية دمرته بالكامل ما ادى الى استشاهد حرب مع نجله محمد وثلاثة اخرين.

ولا تزال اعمال رفع الاتقاض والبجث عن العائلة المؤلفة من 4 اشخاص مستمرة وتم انقاذ 3 اشخاص بينهم زوجته وابنهما على قيد الحياة ، فيما لا يزال شخص واحد مفقود وهناك صعوبة في العمل بسبب عدم توفر الاليات المطلوبة.