حركة أمل تنعي 3 شهداء سقطوا دفاعا عن لبنان والجنوب

أفاد مراسل الجديد أنه للمرة ثانية حاولت قوة من العدو الإسرائيلي سحب الجنود المصابين من الدبابة التي استهدفتها المقاومة في منطقة رأس الناقورة، وأعادت المقاومة استهداف القوة من جديد بالاسلحة الصاروخية المناسبة مما أدى إلى وقوع إصابات جديدة مؤكدة في صفوف العدو، وافشال عملية سحب المصابين.