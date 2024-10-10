حركة أمل تنعي 3 شهداء سقطوا دفاعا عن لبنان والجنوب

صدر عن حركة أمل البيان التالي:
بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة
الشهيد المجاهد القائد السيد بسام محمد حسن الموسوي (السيد) مواليد أرزون ١٩٧٦
والشهيد المجاهد محمد حسن نزّال (جبريل) مواليد صريفا ١٩٩١
والشهيد المجاهد محمود بهزاد الأمين (كميل) مواليد المطرية ١٩٨٠
اللذان استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني والجهادي
إن أفواج المقاومة اللبنانية أمل تعاهد الشهيدين وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات.
وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد ورفيقيه.