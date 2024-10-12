عدوان الخميس.. ما نوع الذخيرة التي قصفت بها "إسرائيل" بيروت؟

كشف تحليل أجرته صحيفة "غارديان" البريطانية، نوع الذخيرة التي إستخدمها العدو في قصفه العنيف على وسط بيروت مساء الخميس، الذي أدى الى إستشهاد 22 شخصا وأصاب أكثر من 100 آخرين.

ووفقا لتحليل الشظايا الذي أجرته "غارديان" في موقع الهجوم، فقد استخدمت ذخيرة أميركية الصنع في الغارة التي أدت إلى تدمير مبنى سكني وسيارات وأضرت مباني قريبة.

وعثر مراسلو الصحيفة البريطانية بعد ظهر الجمعة، على بقايا ذخيرة تعمل بنظام يعرف اختصارا باسم "JDAM"، التي تصنعه الولايات المتحدة، في أنقاض المبنى السكني المنهار.

و"JDAM" نظام توجيه تصنعه شركة "بوينغ" الأميركية، يتم تثبيته على ما يعرف باسم "القنابل الغبية" كبيرة الحجم التي يصل وزنها إلى ألفي رطل (نحو 900 كيلوغرام)، بهدف تحويلها إلى قنابل موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وحسب "غارديان"، تم التحقق من بقايا الذخيرة من قبل قسم الأزمات والصراع والأسلحة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وخبير قنابل سابق في الجيش الأميركي.

وبعد مشاهدة صورة الشظية، قال الباحث في قسم الأزمات والصراعات والأسلحة في "هيومن رايتس ووتش" ريتشارد وير، إن "نمط البراغي وموقعها وشكل البقايا يتوافق مع زعنفة الذيل لآلية التوجيه أميركية الصنع (JDAM) التي تعمل مع سلسلة قنابل (إم كيه 80)".

وتشمل سلسلة "إم كيه 80" التي يتم إسقاطها جوا، 3 فئات من القنابل، أصغرها يزن 500 رطل (نحو 227 كيلوغراما)، ووزن أكبرها ألفا رطل (نحو 900 كيلوغرام).

وأضاف وير: "استخدام هذه الأسلحة في المناطق المكتظة بالسكان يعرض المدنيين والأهداف المدنية مباشرة لخطر جسيم من الضرر الفوري والدائم".