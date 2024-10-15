تأكيد أممي على إبقاء قوات اليونيفيل بمواقعها في لبنان

أكد جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، أن قوات اليونيفيل ستبقى في مواقعها بلبنان، فيما أبدى مجلس الأمن قلقه من تعرض مواقع تلك القوات لإطلاق النار، وذلك عقب طلب العدو الإسرائيلي منها الانسحاب.



وقال لاكروا "اتُّخذ القرار بأنّ "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" (اليونيفيل) ستبقى راهنًا في كل مواقعها رغم الدعوات الصادرة عن الجيش العدو الإسرائيلي لإخلاء المواقع القريبة من "الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان والأراضي المحتلة.