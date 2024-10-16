" جريمة حرب تضاف إلى سجل العدو".. نواب التغيير: لتحصين الساحة الوطنية والسياسية

"إن إستهداف مبنى بلدية النبطية واتحاد بلدياتها وسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، جريمة حرب تضاف إلى سجل العدو الإجرامي والحافل بكافة أشكال الإنتهاكات للقوانين والمواثيق الدولية،

‏اليوم، ليس قلب النبطية فقط الذي استهدِف بل قلب الجنوب، وقد أصاب كذلك حاصبيا، مرجعيون، صيدا، صور، جزين وكل البلد."

أضاف البيان: "اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، نقف مع الجنوبيين واللبنانيين قلباً واحداً متمسكين بأرضنا، داعمين لصمود ما تبقى من أهلنا ومواجهين لمخطط العدو بإطالة وتوسعة الحرب".

تابع البيان: "اليوم، وأكثر من اي وقت مضى، نطالب الحكومة بالتحرك السياسي والديبلوماسي الفاعل من أجل فضح وتوثيق جرائم الحرب وملاحقة العدو الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية المختصة، ونطالب رئيس المجلس النيابي بالدعوة فوراً إلى جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية يكون إصلاحياً ويشكل ضمانةً لكل اللبنانيين لتحصين الساحة الوطنية والسياسية في مواجهة هذا العدوان الذي يزداد إجراماً يوما بعد يوم".