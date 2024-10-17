علي عواض العسيري: المملكة لن تتدخل ولن تسمي رئيساً لبنان

وشدد العسيري على ان "الحل في لبنان يجب ان يكون حلا لبنانيا ويجب فصل جبهة لبنان عن غزة وانتخاب رئيس يحظى بدعم داخلي وخارجي وتأمين ضمان تنفيذ القرارات الدولية".

وقال: "يجب فصل جبهة لبنان عن غزة وانتخاب رئيس يحظى بدعم داخلي وخارجي وتأمين ضمان تنفيذ القرارات الدولي"، مضيفاً "اولوية الرئيس اللبناني يجب ان تكون رعاية حوار لبناني لبناني وما رأيناه في بكركي يبشر بالخير".

وقال: "يجب ابعاد لبنان عن سياسة المحاور وان يتم تعزيز قدرات الجيش اللبناني واطلاق ورشة اعادة بناء الاقتصاد اللبناني"، مشدداً على ان "المملكة لن تتدخل ولن تسمي رئيساً لبنان وموقفها هو عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني".