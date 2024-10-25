التيار: العدو يحاول عبثاً إسكات الإعلام اللبناني الحر وثنيه عن أداء واجبه

دان التيار الوطني الحر العدوان الاسرائيلي الذي طال الرق الاعلامية في حاصبيا.

وصدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار البيان الآتي:



تدين اللجنة العدوان الإسرائيلي المستمر والذي طال خاصة قناتي "الميادين" و"المنار" والجسم الصحافي اللبناني عموماً، وتتقدم بالعزاء باستشهاد المصورين والتقنيين في "المنار" و"الميادين" وسام قاسم وغسان نجار ومحمد رضا.



إن هذه الجريمة التي تحاول عبثاً إسكات الإعلام اللبناني الحر وثنيه عن أداء واجبه، تضاف إلى سجل انتهاكات العدو المواثيقَ الدولية والقانون الدولي الإنساني بما يتصل بزمن الحروب. كما أن الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية، والمنظمات الصحفية الدولية والعربية، مدعوة الى إدانة إسرائيل ورفع الصوت في كل المحافل ضد جرائمها المتكررة في حق المدنيين والإعلاميين وطواقم الإسعاف الصحية.