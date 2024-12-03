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أردوغان: دمشق بحاجة إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وليس التصعيد
أردوغان: دمشق بحاجة إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وليس التصعيد
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عضو كتلة لبنان القوي النائب اسعد درغام للجديد: جريمة وخيانة ان نطالب الآن بنزع سلاح حزب الله الذي يدافع اليوم عن الجنوب ونحن نريد ان "نقونن" هذا السلاح وفق الاستراتيجية الدفاعية
2024-12-03 | 04:45
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عضو كتلة لبنان القوي النائب اسعد درغام للجديد: جريمة وخيانة ان نطالب الآن بنزع سلاح حزب الله الذي يدافع اليوم عن الجنوب ونحن نريد ان "نقونن" هذا السلاح وفق الاستراتيجية الدفاعية
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بالفيديو - أسعد درغام: المطالبة بنزع سلاح حزب الله جريمة وخيانة
عضو كتلة لبنان القوي النائب اسعد درغام للجديد: جريمة وخيانة ان نطالب الآن بنزع سلاح حزب الله الذي يدافع اليوم عن الجنوب ونحن نريد ان "نقونن" هذا السلاح وفق الاستراتيجية الدفاعية
محليات
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