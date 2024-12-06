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محليات

نائبة تقول لوزير: البحر مش إلك! فما القصة؟

2024-12-06 | 12:50
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نائبة تقول لوزير: البحر مش إلك! فما القصة؟
نائبة تقول لوزير: البحر مش إلك! فما القصة؟

كتبت النائبة نجاة عون صليبا على منصة اكس: "د.علي حمية، البحر مش لإلكن"
وجاء موقف صليبا على خلفية تلويح مجلس الوزراء بالتخلص من مخلفات دمار الضاحية من خلال ردم البحر.

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بالصورة - رسالة من "فصائل المعارضة السورية" إلى الشعب اللبناني
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15:25

بالصورة - رسالة من "فصائل المعارضة السورية" إلى الشعب اللبناني

وجهت إدارة الشؤون السياسية للمناطق المحررة في سوريا (فصائل المعارضة)، رسالة إلى الشعب اللبناني، أكدت فيها على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين السوري واللبناني، مشيدةً بالدور الكبير الذي لعبه لبنان في استضافة اللاجئين السوريين الفارين من ظلم النظام.

كما أعربت الإدارة عن أملها بعودة اللاجئين إلى وطنهم للمساهمة في بناء سوريا المستقبل، وأكدت تطلعها إلى علاقات دبلوماسية مشتركة قائمة على التنمية والاحترام المتبادل لحقوق الشعوب، بعيدًا عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الطرفين.

15:25

بالصورة - رسالة من "فصائل المعارضة السورية" إلى الشعب اللبناني

وجهت إدارة الشؤون السياسية للمناطق المحررة في سوريا (فصائل المعارضة)، رسالة إلى الشعب اللبناني، أكدت فيها على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين السوري واللبناني، مشيدةً بالدور الكبير الذي لعبه لبنان في استضافة اللاجئين السوريين الفارين من ظلم النظام.

كما أعربت الإدارة عن أملها بعودة اللاجئين إلى وطنهم للمساهمة في بناء سوريا المستقبل، وأكدت تطلعها إلى علاقات دبلوماسية مشتركة قائمة على التنمية والاحترام المتبادل لحقوق الشعوب، بعيدًا عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الطرفين.

هل يمتد القتال من سوريا إلى لبنان؟
13:37

هل يمتد القتال من سوريا إلى لبنان؟

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في تصريح لقناة الجديد، إن هناك رضى إقليمي غربي على الوضع في سوريا بعد رفض الرئيس السوري بشار الأسد تحييد الوجود الإيراني عن البلاد.

وأوضح عبد الرحمن أنه لا يتوقع أن تتسلل المواجهات إلى لبنان، مشيراً إلى أن المعركة الحقيقية لم تقترب من مدينة حمص بعد.

كما أضاف أن قوات "قسد" قد سيطرت على كامل محافظة دير الزور، لافتاً إلى أن ما تم بناءه خلال 11 عاماً قد انتهى.

13:37

هل يمتد القتال من سوريا إلى لبنان؟

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في تصريح لقناة الجديد، إن هناك رضى إقليمي غربي على الوضع في سوريا بعد رفض الرئيس السوري بشار الأسد تحييد الوجود الإيراني عن البلاد.

وأوضح عبد الرحمن أنه لا يتوقع أن تتسلل المواجهات إلى لبنان، مشيراً إلى أن المعركة الحقيقية لم تقترب من مدينة حمص بعد.

كما أضاف أن قوات "قسد" قد سيطرت على كامل محافظة دير الزور، لافتاً إلى أن ما تم بناءه خلال 11 عاماً قد انتهى.

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