"بغصة"... رسالة من رئيس وزراء النظام السوري السابق محمد الجلالي عبر "الجديد" الى اللبنانيين

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
بعد اعتقال دام 18 عاماً في السجون السورية، وصل اللبناني المحرر معاذ مرعب إلى منطقة أبي سمراء في مدينة طرابلس شمالي لبنان، وقد استقبلته عائلته وأهالي مدينته على وقع الفرح والزغاريد وقرع الطبول.#أخبار_الجديد
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت الماضي صورة لرجل في العقد الخامس من عمره قيل انه يدعى علي العلي من بلدة تاشع العكارية وجرى اعتقاله منذ 39 عاما، وذلك عقب خروج المعتقلين من سجن حماة المركزي.