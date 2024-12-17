باسيل في لقاء فرنسي وإستقبالات محورها الرئاسة
استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو يرافقه وفد من السفارة، بحضور النائبة ندى البستاني ومنسق العلاقات الخارجية في "التيار" طارق صادق. تم البحث في المستجدات الإقليمية، خصوصًا في سوريا، بالإضافة إلى التطورات في لبنان واستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأكد باسيل على مواقف "التيار" في العمل على انتخاب رئيس توافقي خلال جلسة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥.
كما استقبل باسيل النائب وليم طوق حيث تم بحث التطورات، خاصة في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، بحضور النائبة البستاني.
واستقبل النائب إلياس جرادة، حيث تم التطرق إلى موضوع انتخابات الرئاسة.