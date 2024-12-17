باسيل في لقاء فرنسي وإستقبالات محورها الرئاسة

وأكد باسيل على مواقف "التيار" في العمل على انتخاب رئيس توافقي خلال جلسة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥.

كما استقبل باسيل النائب وليم طوق حيث تم بحث التطورات، خاصة في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، بحضور النائبة البستاني.

واستقبل النائب إلياس جرادة، حيث تم التطرق إلى موضوع انتخابات الرئاسة.