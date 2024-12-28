"الجمهورية" عن رئيس المجلس: لسوف يعلمون من هو نبيه بري

لفتت معلومات لصحيفة "الجمهورية" الى ان جلسة الإنتخاب ستكون منقولة على الهواء مباشرة، وتوجّه رئيس المجلس نبيه بري - إن لم يحصل الانتخاب من الدورة الأولى – عقد دورات متتالية؛ ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وربما سادسة وأكثر، وهكذا دواليك حتى انتخاب رئيس للجمهورية، والجمهور سيتابع مجريات الجلسة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وسيتبيّن له بوضوح من سيشارك في الجلسة ويستمر في حضورها في كل دورات الانتخاب، ومن قد يقرّر عدم المشاركة في سائر الدورات والخروج من قاعة الهيئة العامة للمجلس. يعني ستكون جميع الكتل والتوجّهات النيابية امام مسؤولياتهم في جلسة 9 كانون الثاني.