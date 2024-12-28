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محليات

"الجمهورية" عن رئيس المجلس: لسوف يعلمون من هو نبيه بري

2024-12-28 | 02:01
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&quot;الجمهورية&quot; عن رئيس المجلس: لسوف يعلمون من هو نبيه بري
"الجمهورية" عن رئيس المجلس: لسوف يعلمون من هو نبيه بري

لفتت معلومات لصحيفة "الجمهورية" الى ان جلسة الإنتخاب ستكون منقولة على الهواء مباشرة، وتوجّه رئيس المجلس نبيه بري - إن لم يحصل الانتخاب من الدورة الأولى – عقد دورات متتالية؛ ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وربما سادسة وأكثر، وهكذا دواليك حتى انتخاب رئيس للجمهورية، والجمهور سيتابع مجريات الجلسة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وسيتبيّن له بوضوح من سيشارك في الجلسة ويستمر في حضورها في كل دورات الانتخاب، ومن قد يقرّر عدم المشاركة في سائر الدورات والخروج من قاعة الهيئة العامة للمجلس. يعني ستكون جميع الكتل والتوجّهات النيابية امام مسؤولياتهم في جلسة 9 كانون الثاني.

وكرّر بري تأكيده "أنّ الجلسة ستكون مثمرة وانتخاب رئيس الجمهورية سيحصل إن شاء الله، ونحن نعمل بشكل متواصل في هذا الإتجاه".

ورداً على سؤال جدّد بري التأكيد على أولوية التوافق والزاميته كمعبر نحو جلسة مثمرة. رافضاً في الوقت ذاته ما يُقال عن ضغوط قد تُمارس من جهات معينة لتوجيه الاستحقاق الرئاسي في اتجاه معيّن، ونقل عنه قوله ما مفاده: "إذا كان ثمة مَن يحاولون أن يضغطوا علينا في هذا الاستحقاق، فلسوف يعلمون من هو نبيه بري".

"الجمهورية" عن رئيس المجلس: لسوف يعلمون من هو نبيه بري

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